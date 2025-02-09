İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine kesin bir şekilde karşı çıkmasına değinerek, bu komplonun Filistin'de soykırım planının devamı olduğunu söyleyerek İslam ülkelerinin bu komployla mücadele için kararlı ve uyumlu bir duruş sergilemesinin gerekliliğini vurguladı ve bu konuyu ele almak için İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Kurulu'nun acil bir toplantı düzenlemesini istedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca, iki ülke arasındaki olumluve iyi ilişkilere dikkat çekerek İran ve Türkiye arasında yakın zamanda düzenlenen ve iki ülke dışişleri bakan yardımcıları başkanlığında yapılan siyasi istişare toplantısının önemli ve verimli olduğunu değerlendirdi ve çeşitli alanlarda ilişkileri genişletmek için iki ülke arasındaki düzenli istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin ilgi alanına giren tüm alanlarda işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Hakan Fidan ayrıca tüm İslam ülkelerinin Filistin halkının haklarına desteğinin sürdürülmesinin gerekliliğini hatırlatarak, mevkidaşının İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantı düzenlemesi önerisini memnuniyetle karşıladı.