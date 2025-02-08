Pezeşkiyan: İslam ülkeleri Gazze’yi yeniden imar ederek hayatı geri getirebilir  

Dr. Mesud Pezeşkiyan, bugün Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlik konseyi üyeleriyle yaptığı görüşmede, direniş cephesinde şehit olanları anarak, Gazze halkının Siyonist rejime karşı kazandığı zafer ve elde ettiği değerli kazanımları kutladı. Pezeşkiyan, "Gazze halkının büyük başarıları ve Siyonist düşmanın hedeflerine ulaşamaması, özgürlüğünüz uğruna verdiğiniz yüksek şehit sayısına rağmen büyük bir takdire şayandır. Bu zaferi tüm direnişçilerin ve Gazze halkının şahsında kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İslam ülkelerinin iş birliğiyle Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası bir koalisyon oluşturulmasının önemine vurgu yaparak "İslam ülkeleri el ele vererek Gazze’yi tekrar ayağa kaldırabilir ve buradaki Müslüman halka hayatı geri getirebilir." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin direniş cephesi ve mazlum Gazze halkına verdiği desteği yineleyerek, "Direnişin nihai zaferine olan inancımız tamdır. Çünkü Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de bu zaferi vaat etmiş ve garanti etmiştir." diye konuştu.

Bu görüşmede Hamas Liderlik Konseyi’nin bir üyesi, İran İslam Cumhuriyeti’nin ve tüm direniş gruplarının Filistin direnişine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek "Sizinle bu görüşmemizin, İslam Devrimi’nin zaferiyle Gazze halkının zaferinin aynı döneme denk gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Filistin direnişi, bu destekler sayesinde nihai mücadele aşamasına, yani Filistin topraklarının özgürlüğüne hazırlanmaktadır." dedi.

Hamas yetkilisi, Gazze’de 60 binden fazla şehit ve direnişin önde gelen liderlerinden Şehit Haniye, Şehit Sinvar, Şehit Aruri, Şehit Nasrallah ve Şehit Safiyuddin’i anarak, "Bugün Gazze’de bombaların, roketlerin ve havan toplarının sesi durmuş olabilir, ancak unutmuyoruz ki bizi Gazze ve bölgede yok etmek için büyük bir savaş başlattılar. Ancak direniş gruplarının Gazze, Lübnan, Irak ve Yemen'deki kahramanca mücadelesi düşmana büyük kayıplar verdirdi ve bu zaferler tarihe kazındı." ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilisi, Filistin direnişinin Siyonist rejime karşı kazandığı zaferin yalnızca silah ve mühimmatla değil, gerçek iman ve topraklarını özgürlüğe kavuşturma konusundaki sarsılmaz kararlılıkla elde edildiğini belirterek "Gazze halkı, direnişin zirvesindedir ve bu zafer onların adıyla anılacaktır. Çünkü onların kararlılığı, direniş gruplarının ayakta kalmasını sağladı. İlahi vaade inanıyoruz ve nihai hedefe ulaşana kadar ilahi yardım bizimle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD ve Siyonist rejimin Gazze’nin geleceğine dair son dönemde dile getirdiği iddiaları değersiz olarak nitelendirerek "Gazze’nin geleceği, bu bölge halkına aittir ve yönetimi, Filistinliler arasında sağlanacak ulusal iş birliğiyle gerçekleşecektir." dedi.