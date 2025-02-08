Onlarca Filistinli esir Ramallah'a ulaştı + video

Şihab Haber Ajansı, serbest bırakılan Filistinli esirlerin Ramallah’a ulaştığını duyurdu.

Habere göre, Filistinli esirler Ramallah’a giriş yaptıktan sonra Filistin halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Öte yandan, medya kaynakları bazı serbest bırakılan esirlerin, özgürlüklerinden önce maruz kaldıkları işkenceler ve kötü fiziksel koşullar nedeniyle yaralı halde hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Birkaç esirin de Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanıyor.

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün öğle saatlerinde üç İsrailli esiri serbest bıraktı.