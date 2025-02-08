8 Şub 2025 17:11
Journalist ID: 5446
News ID: 85744615
T T
0 Persons

Ekler

Onlarca Filistinli esir Ramallah'a ulaştı + video

8 Şub 2025 17:11
News ID: 85744615
Onlarca Filistinli esir Ramallah'a ulaştı + video

Tahran, İRNA - Filistinli medya kaynakları, Hamas Hareketi ile İsrail rejimi arasındaki esir takası anlaşmasının uygulanmaya devam etmesi kapsamında onlarca Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi.

Şihab Haber Ajansı, serbest bırakılan Filistinli esirlerin Ramallah’a ulaştığını duyurdu.

Habere göre, Filistinli esirler Ramallah’a giriş yaptıktan sonra Filistin halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 

Öte yandan, medya kaynakları bazı serbest bırakılan esirlerin, özgürlüklerinden önce maruz kaldıkları işkenceler ve kötü fiziksel koşullar nedeniyle yaralı halde hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Birkaç esirin de Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanıyor.

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün öğle saatlerinde üç İsrailli esiri serbest bıraktı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .