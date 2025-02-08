ABD'de Trump karşıtı gösteriler altıncı gününde devam ediyor; Bir genç bıçaklandı

Los Angeles Times gazetesinin ABD polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Cuma günü yerel saatle 01:35'te, gösteriler sırasında yaşanan bir kavgada bir gencin bıçaklandığına dair ihbar aldı.

Polis yetkilileri, yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığını ve göstericilerin dağıtılmaları yönünde talimat verildiğini belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, olayla ilgili birkaç kişinin gözaltına alındığını ve yerel saatle 02:12'de Los Angeles Belediye Binası yakınındaki Spring Caddesi'nin göstericilerden temizlendiğini açıkladı.

Cuma günü gerçekleşen gösteri, göçmenlere yönelik baskıcı politikaları protesto etmek amacıyla art arda altıncı gün düzenlendi. Los Angeles şehir merkezindeki gösteriye yüzlerce öğrenci derslerini bırakarak katıldı.