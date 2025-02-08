8 Şub 2025 15:09
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ABD'de Trump karşıtı gösteriler altıncı gününde devam ediyor; Bir genç bıçaklandı

8 Şub 2025 15:09
News ID: 85744486
ABD'de Trump karşıtı gösteriler altıncı gününde devam ediyor; Bir genç bıçaklandı

Tahran, İRNA - ABD polisi, Cuma günü Donald Trump'ın göç politikalarına karşı düzenlenen gösteriler sırasında 17 yaşındaki bir gencin bıçaklandığını ve durumunun ağır olduğunu duyurdu.  

Los Angeles Times gazetesinin ABD polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Cuma günü yerel saatle 01:35'te, gösteriler sırasında yaşanan bir kavgada bir gencin bıçaklandığına dair ihbar aldı.  

Polis yetkilileri, yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığını ve göstericilerin dağıtılmaları yönünde talimat verildiğini belirtti.  

Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, olayla ilgili birkaç kişinin gözaltına alındığını ve yerel saatle 02:12'de Los Angeles Belediye Binası yakınındaki Spring Caddesi'nin göstericilerden temizlendiğini açıkladı.  

Cuma günü gerçekleşen gösteri, göçmenlere yönelik baskıcı politikaları protesto etmek amacıyla art arda altıncı gün düzenlendi. Los Angeles şehir merkezindeki gösteriye yüzlerce öğrenci derslerini bırakarak katıldı.

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