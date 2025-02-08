Siyonist askerî yetkili: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi bir hayalden ibaret 

Siyonist haber sitesi Walla'ya konuşan Tzur "Bu plan son derece karmaşık ve uygulanamaz. Filistin nüfusunun zorla sınır dışı edilmesi pek olası değil çünkü dünya böyle bir şeye izin vermez." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Siyonist gazeteci Uri Misgav, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'den Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine dair sözlerine tepki göstererek "Trump boş konuşuyor. Gazze’den hiçbir tahliye olmayacak ve ABD orada ‘Ortadoğu’nun Rivierası’nı’ kuramayacak." dedi.

Misgav, bu konuda hiçbir plan veya hazırlığın olmadığını ve bu fikrin tamamen anlamsız olduğunu vurguladı. Ayrıca, hiçbir ülkenin iki milyon Filistinliyi topraklarına kabul etmeye yanaşmayacağını ifade etti.