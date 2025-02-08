Güney Afrika Cumhurbaşkanı: Filistin halkının yanında durmaya devam ediyoruz

Ramaphosa, yaptığı açıklamada "Filistin halkı, onlarca yıldır yasa dışı işgal altında tarif edilemez acılar çekmektedir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, Güney Afrika’nın, Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtığını belirtti.
Güney Afrika, Aralık 2023’te Uluslararası Adalet Divanı’na İsrail aleyhinde bir dava açarak, Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırım karşıtı sözleşmenin ihlal edildiğini bildirmişti.
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