İran ile Vatikan dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Richard Gallager arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelere ilişkin son gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Irakçi, İran ile Vatikan arasındaki uzun yıllardır devam eden iyi ilişkilere değinerek, iki taraf arasındaki dini diyalog ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladığı açıklamasında "Bu etkileşimler, din mensupları arasında karşılıklı anlayışın güçlenmesine ve İbrahimi dinlerin ortak öğretileri ve öğretileri temelinde dünyada barış ve adaletin yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır." umudunu dile getirdi.

Başpiskopos Gallager, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki taraf arasındaki etkileşimleri sürdürme ve genişletme konusundaki yapıcı yaklaşımını takdir ederken, dünyada barışı korumak ve adaleti yaymak için evrensel çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.