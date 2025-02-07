7 Şub 2025 16:06
Journalist ID: 5630
News ID: 85743475
T T
0 Persons

Ekler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Trump'a yanıt: Dünyada adaleti sağlamaya devam edeceğiz

7 Şub 2025 16:06
News ID: 85743475
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Trump'a yanıt: Dünyada adaleti sağlamaya devam edeceğiz

Tahran, İRNA - ABD hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara tepki gösteren mahkeme, dünya çapında adaletin sağlanması yönündeki çabalarını vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin, mahkeme çalışanlarına yaptırım uygulamayı ve mahkemenin bağımsız ve tarafsız yargı işlevine zarar vermeyi amaçlayan bir emir verme kararını kınadığını belirten bir açıklama yayınladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi de dünyada "adaleti sağlamaya" devam edeceğinin sözünü verdi.
Açıklamada "Bu kararnamenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargısal çalışmalarını baltalayabileceğini düşünüyoruz ve 125 üye ülkeyi adalet ve insan hakları konusunda birleşmeye çağırıyoruz." ifadesine dikkat çekildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi ayrıca, çalışanlarının yanında olduğunu ve dünyanın dört bir yanında yaşanan trajedilerin milyonlarca masum kurbanına adalet sağlamaya ve umut getirmeye devam etme kararlılığında olduğunun da altını çizdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .