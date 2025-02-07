Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Trump'a yanıt: Dünyada adaleti sağlamaya devam edeceğiz

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin, mahkeme çalışanlarına yaptırım uygulamayı ve mahkemenin bağımsız ve tarafsız yargı işlevine zarar vermeyi amaçlayan bir emir verme kararını kınadığını belirten bir açıklama yayınladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi de dünyada "adaleti sağlamaya" devam edeceğinin sözünü verdi.

Açıklamada "Bu kararnamenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargısal çalışmalarını baltalayabileceğini düşünüyoruz ve 125 üye ülkeyi adalet ve insan hakları konusunda birleşmeye çağırıyoruz." ifadesine dikkat çekildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ayrıca, çalışanlarının yanında olduğunu ve dünyanın dört bir yanında yaşanan trajedilerin milyonlarca masum kurbanına adalet sağlamaya ve umut getirmeye devam etme kararlılığında olduğunun da altını çizdi.