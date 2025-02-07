İran Hava Kuvvetleri askeri teçhizat üretiminde %100 kendine yeter hale geldi

Tuğgeneral Pilot Hamid Vahidi bugün bir televizyon röportajında "Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin 2 ana koludur ve en büyük yaptırımlara maruz kalmalarına rağmen, sekiz yıllık Kutsal Savunma'yı ülkemiz için gururla geride bırakmayı başardılar."dedi.

"Ordu Hava Kuvvetleri ve İran İslam Cumhuriyeti sanayicilerinin Silahlı Kuvvetlere Destek ve Savunma Bakanlığı'nda %100 kendine yeterliliğe ulaştı ve bu kuvvetin tüm teçhizatı güncel ve yerli hale getirildi." diyen Tuğgeneral Vahidi "Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı, ayrıca teçhizatın tüm yeniden donatım ve ağır bakım aşamalarını gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.

Tuğgeneral Vahidi, Devrim Lideri'nin emirlerini uygulamaya hazır olduklarını vurgulayarak "Tüm düşmanlara, bu topraklara en ufak bir gözü olan herkese karşı duracağımızı ve kanımızın son damlasına kadar feda edeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesine dikkat çekti.

Vahidi ayrıca Ordu Hava Kuvvetleri, insanlı ve insansız hava araçları alanında iyi ilerleme kaydettiğini ve sevgili İran'ı savunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.