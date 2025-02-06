Hava Kuvvetleri Komutanı: İHA teknolojisinde kendi kendimize yeterliyiz / Yaptırımlar bizi daha güçlü hale getirdi

Tuğgeneral Pilot Hamid Vahidi, 6 Şubat Perşembe günü (İran Devrimi’nin 46. yıl dönümü) İslam Devrimi'nin kurucusuna bağlılık yenileme töreninde yaptığı konuşmada, 7 Şubat gününün Hava Kuvvetleri personelinin İmam Humeyni (r.a) ile Alavi Medresesi'nde gerçekleştirdiği bağlılık günü olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin aziz halkının büyük çoğunluğunun inancına göre bu olay, İslam Devrimi'nin zaferinde bir dönüm noktası olmuştur" dedi.

Tuğgeneral Vahidi, Hava Kuvvetleri personelinin devrime katılmasının, Şah rejiminin asla beklemediği bir gelişme olduğunu ve devrimin zaferini hızlandırdığını belirterek, bu özel günün "İlahi Hava Kuvvetleri Günü" olarak adlandırıldığını söyledi.

Hava Kuvvetleri'nin tamamen yerli teçhizat kullandığını vurgulayan Vahidi, "Bu alanda çok iyi kazanımlar elde ettik, bunlardan biri de İHA teknolojisidir. Hava Kuvvetleri, İran Ordusu içinde İHA alanında bir merkez haline gelmiştir" dedi.

Ayrıca, Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli stratejik bir İHA tasarlayıp ürettiğini ve test ettiğini açıklayan Vahidi, "Bu, büyük başarılarımızdan biridir ve savaş kabiliyetimizi önemli ölçüde artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan tüm uçakların bakım ve yenileme işlemlerinin (overhaul) tamamen ülke içinde, Hava Kuvvetleri personeli ve ulusal havacılık sanayisi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Vahidi, tüm pilot eğitimlerinin de %100 yerli olarak yürütüldüğünü vurguladı.