Ankara: Türkiye, Trump'ın Filistinlilerin Gazze dışında yerleştirilmesi önerisine karşı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Biz bu öneriye şiddetle karşı çıkıyoruz. Hatırlanacağı üzere Ortadoğu krizi aslında Filistinlilerin yerinden edilmesiyle başlamıştı." açıklamasında bulundu.

"Artık bu krizi kalıcı olarak çözmek ve bu çatışmayı sona erdirmek için Filistinlilerin kendi topraklarında bağımsız bir devlet kurma hakkı fikrini destekliyoruz." diyen Fidan "Bu ideallerle doğrudan çelişen böyle bir öneride bulunmak, tarihi yanlış yorumlamaktır. Bu yöntem (Filistinlilerin yerlerinden edilmesi) daha önce de denenmiş ve onlarca yıl süren bir savaşla sonuçlanmıştı." ifadesine dikkat çekti.

Fidan ayrıca "Bu planın tekrar uygulamaya konulması halinde sadece bölgesel barışı değil, küresel güvenliği de tehlikeye atacak bir durum ortaya çıkacaktır.

Fidan "Bir bölgeyi tamamen hapsetmek büyük bir hatadır ve Netanyahu'nun izlediği politika Amerikan politikalarından etkilenmiştir." diyerek "Bu hatanın tekrarlanmaması gerekir. Bu tür politikalar uygulandığı takdirde, sonucun sonu gelmez savaşlar olacağını bir kez daha vurguluyorum." ifadesinin altını çizdi.

Bu açıklamalar, Donald Trump'ın Salı gecesi Gazze Şeridi'nin tamamen boşaltılması, sakinlerinin komşu Arap ülkelerine ve diğer bölgelere taşınması ve Gazze Şeridi'nin ABD kontrolüne geçmesi çağrısı yapmasının ardından gündeme geldi.