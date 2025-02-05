Siyonist muhabir: Trump hala Netanyahu'ya güvenmiyor

Siyonist gazeteci, İbranice yayın yapan Walla gazetesine verdiği demeçte, Trump'a yakın üst düzey bir Amerikalı yetkilinin kendisine, "İlişkilerdeki iyileşmeye rağmen Trump'ın hala Netanyahu'dan hoşlanmadığını ve ona güvenmediğini" söylediğini vurguladı.

Netanyahu, Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana ilk kez Trump'la görüşmek üzere 2 Şubat Pazar günü ABD'ye gitti.

Amerikan haber kanalı CNN, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze, İran ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konularında "benzeri görülmemiş" bir görüşmeye hazırlandığını bildirmişti.

CNN haberinde "İsrail (rejimi) Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü öğleden sonra bir araya geldiklerinde kamuoyunda uyumlu gözükecekler, ancak kapalı kapılar ardında keskin siyasi görüş ayrılıklarıyla karşı karşıya kalacaklar." bilgisini paylaştı.

CNN'e konuşan bir kaynak, "Dışarıdan çok güzel bir görüntü göreceksiniz, ancak ikili görüşme benzeri görülmemiş bir görüşme olacak" dedi.