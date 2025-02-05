Bu eylemin, Amerika Birleşik Devletleri başkanının Gazze Şeridi sakinlerinin yer değiştirmesi ve gelecekteki kontrol yöntemi hakkındaki açıklamalarına tepki olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı sırasında, Amerika'nın Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alacağını ve tehlikeli silahların etkisiz hale getirilmesi ve yıkılan binaların tamamen yıkılmasıyla ilgili sorumlulukları üstleneceğini açıkladı.
Trump, bu basın toplantısı sırasında, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin Batı Asya'daki diğer ülkeler tarafından sağlanacak yeni yerlere nakledilmesiyle ilgili sözlerini yineleyerek bunun insani bir eylem olduğunu iddia etti, çünkü kimsenin savaş bölgesinde kalmak istemeyeceğini söyledi.
Washington'da göstericiler "Gazze Satılık Değil" sloganları attı + video
Tahran, İRNA - Haber kaynakları, bir grup ABD'li vatandaşın bugün sabah yerel saatle Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun ortak basın toplantısının ardından Washington DC'de bir gösteri düzenlediklerini ve "Gazze Satılık Değil" sloganları attığını bildirdi.
Bu eylemin, Amerika Birleşik Devletleri başkanının Gazze Şeridi sakinlerinin yer değiştirmesi ve gelecekteki kontrol yöntemi hakkındaki açıklamalarına tepki olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
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