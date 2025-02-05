Erdoğan: Suriye ile ilişkilerimizi stratejik düzeye yükselteceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısında "Bu tarihi ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcıdır. Suriye ile ilişkilerimizi tüm alanlarda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesine dikkat çekti.

"Suriye'de güvenlik ve istikrar tesis edilmeli ve bu amaca ulaşmak için gerekli adımları atma konusunda anlaştık. Tamamen terörizmden arındırılmış bir bölge kuracağız." diyen Türkiye Cumhurbaşkanı "Bu görüşmede siyasi gelişmeler hakkında konuştuk ve yeni Suriye hükümetinin tüm Suriyelileri kapsayacağına inanıyoruz." vurgusunda bulundu.

Erdoğan ayrıca "Suriye Cumhurbaşkanı'na terör gruplarıyla mücadelede gerekli desteği sağlamaya hazır olduğumuzu vurguladım. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması için çalışacağız. Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımlar, ülkenin büyümesini engelliyor." diye ekledi.