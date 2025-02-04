4 Şub 2025 18:32
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Lübnan Siyonist Rejimi BM Güvenlik Konseyi’ne tekrar şikâyet etti / Beyrut, eesin küresel eylem talep etti

4 Şub 2025 18:32
News ID: 85740459
Lübnan Siyonist Rejimi BM Güvenlik Konseyi’ne tekrar şikâyet etti / Beyrut, eesin küresel eylem talep etti

Tahran, İRNA – Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir kez daha şikâyette bulundu. Lübnan, bu ihlallere karşı net bir tutum sergilenmesi ve Tel Aviv’in taahhütlerini yerine getirmeye zorlanması için BM Güvenlik Konseyi ve ateşkesi destekleyen ülkelerden kararlı bir adım atmalarını istedi.  

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, bugün New York’taki daimi temsilciliği aracılığıyla Siyonist rejimin sürekli olarak ateşkes anlaşmasını ve BM’nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğine dair bir şikâyet dilekçesini BM Güvenlik Konseyi’ne sundu.  

Bu rapora göre, sunulan şikâyette Siyonist rejimin ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirdiği ihlaller arasında evlerin havaya uçurulması Lübnanlı vatandaşların kaçırılması ve ülkenin güneyine dönerken saldırıya uğraması gibi olaylara yer verildi.  

Lübnan Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ateşkes süresince Siyonist rejimin saldırıları sonucu onlarca Lübnanlının şehit olması ve yaralanmasına dikkat çekerek, Lübnan ordusu mensupları ile gazetecilerin işgal güçleri tarafından hedef alınmasını kınadı.  

Lübnan, BM Güvenlik Konseyi’nden ve özellikle ateşkesi destekleyen ülkelerden, bu sürekli ihlallere karşı net ve kararlı bir tutum benimsemelerini ve Siyonist rejimi taahhütlerini yerine getirmeye zorlamak için adım atmalarını talep etti.

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