Lavrov'dan Suriye konusunda Batı'nın çabalarına dair perde arkası açıklamaları

Lavrov, Salı günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde düzenlenen 14. Batı Asya Konferansı' nda yaptığı konuşmada, Batı’nın bu politikayı dikte ettiğini ve rakiplerini ikincil konumlara itme planını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Lavrov sözlerine “Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi ve bu yapının bir parçası olan gruplar arasında çok iyi bir diyalog ve anlayış sağlanamadı.” diye devam etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, yeni Suriye yönetiminin bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, ülkedeki iç diyalogların istenildiği gibi ilerlemediğini ifade etti.

Lavrova ayrıca, Suriye'de yapıcı bir ulusal diyaloğun teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun jeopolitik kazanımlar elde etme çabalarından ziyade Suriye halkının geleceğini düşünmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Lavrov konuşmasının devamında Moskova’nın, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmanın uygulanmasında bazı sorunların yaşandığına dair sinyaller aldığını da belirtti.