Mecid füze sisteminden başarılı atış

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen tatbikatın ikinci aşamasında, düşmanın yoğun saldırısına karşı güçlü bir savunma gerçekleştirildi. Bu süreçte, ülkenin entegre hava savunma komuta ve kontrol ağı kapsamında, görsel gözetleme ağı kullanılarak alçak irtifa insansız hava aracı (İHA) saldırıları tespit edildi ve raporlandı.

Ardından, düşmana ait çeşitli insansız hava araçları keşfedilip teşhis edildikten sonra Mecid füze sistemi devreye alındı ve bu hedeflere karşı başarılı bir atış gerçekleştirildi. Sonuç olarak, tatbikat sahası genelinde düşman hedefi havada imha edildi.

Bu aşamada ayrıca, ülkenin entegre hava savunma komuta ve kontrol ağı ile savunma sistemleri arasındaki güvenli ve çok katmanlı iletişimin sağlanması, radar, füze ve iletişim sistemlerine yönelik siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin alınması gibi ek savunma tedbirleri uygulandı.