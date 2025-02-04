Netanyahu, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalışıyor

Hamas Hareketi liderlerinden Mahmud Merdavi, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail işgal projesinin yalnızca Filistin ile sınırlı olmadığını ve İsrail’in eylemlerinin daha geniş ve bölgesel planların bir parçası olduğunu belirtti.

Merdavi, Netanyahu’nun ABD’nin Batı Asya’daki tutumunu değiştirmeye çalıştığını da ifade etti.

Ayrıca, Netanyahu’nun eninde sonunda müzakere masasına oturmak zorunda kalacağını ve İsrail ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın "adım adım karşılıklı eylem esasına dayanacağını" vurguladı.

Son olarak, hiçbir anlaşmanın İsrail’e askeri operasyon yapma izni vermeyeceğini ve Refah Sınır Kapısı’nın kontrolüne ilişkin herhangi bir teklifi değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.