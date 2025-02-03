BM Yetkilisinin, Arap ülkelerinin Filistin meselesine müdahale etmemesi karşısıda şaşkınlığı

Francesca Albanese, bir televizyon röportajında bu durumu dile getirirken, aynı zamanda Libya’nın bu konudaki rolünü takdir etti.

Siyonist rejimin işlediği suçları tehlikeli olarak nitelendiren Albanese, "İsrail, Filistinlileri topraklarından çıkarmak istiyor" dedi.

BM’nin Filistin topraklarındaki özel insan hakları raportörü, Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, İsrail rejiminin Cenin Kampı’nı boşaltmaya çalıştığını belirtti.

Batı Şeria’da yaşananlar konusunda büyük endişe duyduğunu vurgulayan Albanese, İsrail rejiminin Filistinlilere bulundukları yerden bağımsız olarak saldırdığını, onlara sömürgeci bir yaklaşımla davrandığını ve Filistin topraklarını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Daha önce de BM yetkilisi, İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik soykırımının sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını ve işgal altındaki Batı Şeria'ya da yayılacağını konusunda uyarıda bulunmuştu.