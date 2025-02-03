El-Arabi El-Cedid haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz ay başlayan saldırılar sonucunda Cenin vilayetinde 26 Filistinli şehit düştü.
İsrail rejimi ordusu, saldırılarını yalnızca Cenin’le sınırlı tutmayarak, Tulkerem kenti ve kampına yönelik operasyonlarını da aralıksız sekiz gün boyunca devam ettirdi.
Öte yandan, işgal güçleri Batı Şeria’nın kuzeydoğusundaki bazı bölgelere baskın düzenleyerek birçok Filistinli aileyi evlerinden zorla tahliye etti ve bölge sakinlerinin hareket etmesini engelledi.
Siyonist rejimin Cenin’e saldırıları 14. gününde: Direniş güçleri işgalcilere karşı koyuyor
Tahran, İRNA- İsrail işgal güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve kampına yönelik saldırılarını üst üste on dördüncü gün boyunca sürdürdü. Filistinli direniş mücahitleri ise işgalcilere karşı koyarak yoğun çatışmalara girdi.
El-Arabi El-Cedid haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz ay başlayan saldırılar sonucunda Cenin vilayetinde 26 Filistinli şehit düştü.
İlgili haberler
-
Ensarullah: ABD’nin desteği, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarının ana sebebidir
Tahran, İRNA – Yemen Ensarullah Hareketi’nin siyasi ofisi, yayınladığı bir bildiriyle İsrail’in…
-
Cenin'de direnişin kurduğu pusuda çok sayıda Siyonist asker yaralandı
Tahran, İRNA- Bugün (Çarşamba) medya kaynakları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde…
-
Siyonist rejim ateşkesin ilanından sonra da Gazze'deki bombardımanlarını sürdürdü
Tahran, İRNA - Siyonist rejimin savaş uçakları, Çarşamba gecesi Batı Şeria'daki Cenin kampı…
yorumunuz