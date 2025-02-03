3 Şub 2025 09:42
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News ID: 85738529
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Siyonist rejimin Cenin’e saldırıları 14. gününde: Direniş güçleri işgalcilere karşı koyuyor

3 Şub 2025 09:42
News ID: 85738529
Siyonist rejimin Cenin’e saldırıları 14. gününde: Direniş güçleri işgalcilere karşı koyuyor

Tahran, İRNA- İsrail işgal güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve kampına yönelik saldırılarını üst üste on dördüncü gün boyunca sürdürdü. Filistinli direniş mücahitleri ise işgalcilere karşı koyarak yoğun çatışmalara girdi.

El-Arabi El-Cedid haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz ay başlayan saldırılar sonucunda Cenin vilayetinde 26 Filistinli şehit düştü.
İsrail rejimi ordusu, saldırılarını yalnızca Cenin’le sınırlı tutmayarak, Tulkerem kenti ve kampına yönelik operasyonlarını da aralıksız sekiz gün boyunca devam ettirdi.
Öte yandan, işgal güçleri Batı Şeria’nın kuzeydoğusundaki bazı bölgelere baskın düzenleyerek birçok Filistinli aileyi evlerinden zorla tahliye etti ve bölge sakinlerinin hareket etmesini engelledi.

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