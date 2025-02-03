Siyonist rejimin Cenin’e saldırıları 14. gününde: Direniş güçleri işgalcilere karşı koyuyor

El-Arabi El-Cedid haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz ay başlayan saldırılar sonucunda Cenin vilayetinde 26 Filistinli şehit düştü.

İsrail rejimi ordusu, saldırılarını yalnızca Cenin’le sınırlı tutmayarak, Tulkerem kenti ve kampına yönelik operasyonlarını da aralıksız sekiz gün boyunca devam ettirdi.

Öte yandan, işgal güçleri Batı Şeria’nın kuzeydoğusundaki bazı bölgelere baskın düzenleyerek birçok Filistinli aileyi evlerinden zorla tahliye etti ve bölge sakinlerinin hareket etmesini engelledi.