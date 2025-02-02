Michigan Üniversitesi Filistin destekçilerini, üniversite faaliyetlerinden men etti

Michigan Üniversitesi'nde, bu eğitim kurumunun İsrailli şirketlere yaptığı yatırımları iptal etmesini talep eden bir Filistin destekçisi grubun faaliyetleri iki yıl süreyle askıya alındı ve bütçesi feshedildi.

"Özgürlük ve Eşitlik İçin Birleşik Öğrenciler" adlı grup, bu yıl bahar aylarında düzenlenen protestolar sırasında üniversite yöneticilerinden birinin evi önünde toplanmak ve kampüste izinsiz gösteri yapmakla suçlandı.

Associated Press’in haberine göre, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın yol açtığı gerilim, ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı gösterilere ve yaklaşık 3.200 kişinin tutuklanmasına neden oldu.

Geçen hafta ABD Başkanı, üniversitelerde antisemitizme karşı sert önlemler alınmasını öngören bir kararname imzalayarak, kuralları ihlal edenleri cezalandıracağını ve Hamas yanlısı uluslararası öğrencilerin vizelerini iptal edeceğini vadetti.

Associated Press’e göre, söz konusu öğrenci grubuna yönelik disiplin cezası iki hafta önce kendilerine bildirilmişti.