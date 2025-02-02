Savunma Bakanı : Uydu fırlatma alanında gelişmişlik seviyesine ulaştık

Savunma Bakanı Tuğgeneral Pilot Aziz Nasirzade, 2 Şubat Pazar günü Uzay Teknolojisi Günü anma töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Uzay Teknolojisi Günü’dür. Eğer bir alanda eksikliğimiz ve zayıflığımız varsa, o alanda bağımlı hale geliriz. Dünyanın ve gelecekteki bilimlerin yönü uzaya doğru ilerliyor. Bu nedenle uzay çok önemli bir konudur ve bu alanda geri kaldık. Mevcut boşlukları doldurmamız ve bu geri kalmışlığı telafi etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını belirten Nasirzade, "Savunma Bakanlığı, İletişim Bakanlığı ve Devrim Muhafızları'nın uzay birimi arasında iyi bir iş birliği var. Ayrıca, bilgi tabanlı şirketler ve özel sektörü de bu alana dahil ettik." dedi.

Uydu fırlatma sistemlerinde olgunluk seviyesine ulaştıklarını vurgulayan Savunma Bakanı, "Simurg ve Kaim 100 uydu fırlatmaları herhangi bir aksaklık olmadan gerçekleştirildi ve görevlerini başarıyla tamamladılar. Gelecek için iyi planlarımız var." diye ekledi.

Nasirzade ayrıca, "Uydu fırlatma araçları, uydular, yer altyapıları, kontrol sistemleri ve navigasyon sistemlerinde tamamen kendi kendimize yeter hale geldik. Ancak bu, bilim dünyasıyla bağımızı koparacağımız anlamına gelmiyor. Yine de bağımsız olacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğiz. Hatta gelecekte iyi ilişkilerimiz olan ülkelere, talep etmeleri halinde uydu ve uydu fırlatma hizmetleri sunma imkanına sahip olacağız." dedi.

Bu yıl sonuna kadar iki fırlatma daha planladıklarını belirten Bakan, "Yörünge transfer bloğu üzerine çok iyi çalışmalar yapıldı. Daha önce Simurg uydu fırlatma sisteminde katı yakıt testi gerçekleştirilmişti. Savunma Bakanlığı da yörünge transfer bloğu için sıvı yakıt üzerinde çalıştı ve Cumhurbaşkanı bugün bu çalışmaları yerinde inceledi." ifadelerini kullandı.

Eğer yörünge transfer bloğu için belirlenen hedeflere ulaşılırsa, daha yüksek yörüngelere erişimin mümkün olacağını belirten Nasirzade, "Sonunda GEO (Jeostatik Yörünge) seviyesine ulaşmalıyız. Şu an LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) seviyesinde istikrar sağladık." dedi.