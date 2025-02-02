İran Demiryolu Koridoru, yük taşımacılığı için en güvenli rota  

Kazakistan’ın İran’daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Ountalap Ounalbayev, İran Demiryolları Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında belirlenen hedeflere ulaşmak için toplantıların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda, İran Demiryolları Genel Müdürü ile Kazakistan Büyükelçisi arasındaki ikili toplantı, İran demiryolu koridoru üzerinden yılda beş milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşmak için iş birliğinin genişletilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Cebarali Zakeri, görüşmede İran ve Kazakistan demiryolu yetkilileri arasında yapılan önceki toplantıların sonuçlarına değinerek, İran demiryolu güzergahı üzerinden beş milyon ton yük taşıma kapasitesinin belirlendiğini ve tarafların bu kapasiteye önümüzdeki beş yıl içinde ulaşmak için çaba göstereceğini ifade etti.

İran Demiryolları Genel Müdürü, şu anda Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) üyesi ülkelerden Özbekistan ve Türkmenistan ile İran vagonlarının geçişi için anlaşma sağlandığını belirtti. Bu anlaşma sayesinde, İran vagonları Kazakistan’da hareket edebileceği gibi, Kazakistan vagonları da İran demiryolu ağı içinde faaliyet gösterebilecek.