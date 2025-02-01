Halkın coşkulu karşılamasıyla bir grup Filistinli esir daha serbest bırakıldı + video

Tahran, İRNA- Bir grup Filistinli esir daha bugün , Siyonist rejimle yapılan esir takasının dördüncü aşaması kapsamında rejim hapishanelerinden serbest bırakıldı ve Batı Şeria'da Filistinliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

indir 2 MB sir takasının dördüncü aşaması çerçevesinde, bir süre önce bazı Filistinli esirler Siyonist rejimin "Ofer" hapishanesinden serbest bırakıldı. Filistinli esirleri taşıyan otobüsler, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Beytunya kasabasına girdi ve burada karşılandı. Yayınlanan videolar, Filistinlilerin Beytunya kasabasında esirleri büyük bir coşkuyla karşılamasını gösteriyor. Filistinli Esir İşleri Enformasyon Ofisi Cuma gecesi, Siyonist rejimin Hamas ile ateşkes anlaşması çerçevesinde dördüncü aşama takasta 183 Filistinli esiri serbest bırakacağını duyurdu. Bazı haberlere göre, bu Filistinli esirlerin 110'u Gazze Şeridi'ne nakledilecek. Hamas Hareketi'nin askeri kanadı Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları, saatler önce, esir takasının dördüncü aşaması çerçevesinde "Ofer Caldaron" ve "Yarden Bibas" adlı iki Siyonist esiri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim etti.