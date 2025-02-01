Pars 1 ve Pars 2'nin geliştirilmiş modelleri ile Navik uydusu yarın tanıtılıyor

Önceki versiyonuna göre daha fazla özelliğe sahip olan "Pars 1" uydusunun geliştirilmiş modeli ve renkli (8 metre) ve siyah beyaz (4 metre) spektrumda çok daha yüksek görüntüleme doğruluğuna sahip "Pars 2" uydusu, İletişim Bakanlığı'nda düzenlenecek törende tanıtılacak.

Yüksek irtifada telekomünikasyon iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan "Navik" telekomünikasyon uydusu da Ulusal Teknoloji Günü ile eş zamanlı olarak tanıtılacak.

Bu uydu, ilk kez böyle bir yörüngeye yerleştirilecek olan uzun eliptik yörüngede iletişim test yeteneğine sahip olarak inşa edildi.