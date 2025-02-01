1 Şub 2025 18:37
Journalist ID: 5630
News ID: 85736923
T T
1 Persons

Ekler

Pars 1 ve Pars 2'nin geliştirilmiş modelleri ile Navik uydusu yarın tanıtılıyor

1 Şub 2025 18:37
News ID: 85736923
Pars 1 ve Pars 2'nin geliştirilmiş modelleri ile Navik uydusu yarın tanıtılıyor

Tahran, İRNA - Ulusal Uzay Teknolojisi Günü ile eş zamanlı olarak, yarın ( 2 Şubat) düzenlenecek bir törenle Navik uydusu, Pars 1 ve Pars 2'nin geliştirilmiş modelleri tanıtılacak.

Önceki versiyonuna göre daha fazla özelliğe sahip olan "Pars 1" uydusunun geliştirilmiş modeli ve renkli (8 metre) ve siyah beyaz (4 metre) spektrumda çok daha yüksek görüntüleme doğruluğuna sahip "Pars 2" uydusu, İletişim Bakanlığı'nda düzenlenecek törende tanıtılacak.

Yüksek irtifada telekomünikasyon iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan "Navik" telekomünikasyon uydusu da Ulusal Teknoloji Günü ile eş zamanlı olarak tanıtılacak. 

Bu uydu, ilk kez böyle bir yörüngeye yerleştirilecek olan uzun eliptik yörüngede iletişim test yeteneğine sahip olarak inşa edildi.

1 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .