1 Şub 2025 18:30
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News ID: 85736920
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İran Postası, 2024 Yılında Posta Gelişiminde 14 Basamak Yükseldi

1 Şub 2025 18:30
News ID: 85736920
İran Postası, 2024 Yılında Posta Gelişiminde 14 Basamak Yükseldi

Tahran, İRNA - Dünya Posta Birliği (UPU), 2024 Posta Gelişimi Raporu'nu (2IPD) yayınladı. Rapora göre İran, birlikte 14 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti ve bu yükseliş %28'lik bir büyümeye işaret ediyor.

Rapor, İran İslam Cumhuriyeti Postası'nın 73.2 puan alarak 174 ülke arasında 37. sırada yer aldığını gösteriyor.

Bu önemli ilerleme, İran Postası'nın bölgedeki bazı posta ораtörlerinin, örneğin Hindistan, Rusya, Kazakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önüne geçmesini sağladı.

Dünya Posta Birliği, Üye ülkelerin posta gelişim durumunu Güvenilirlik (Reliability), Erişim (Reach), İlgililik (Relevance) ve Dayanıklılık (Resilience) gibi dört ana kritere göre değerlendiren 2024 Posta Gelişimi Raporu'nu (2IPD) yayınladı.

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