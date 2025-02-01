İran Postası, 2024 Yılında Posta Gelişiminde 14 Basamak Yükseldi

Rapor, İran İslam Cumhuriyeti Postası'nın 73.2 puan alarak 174 ülke arasında 37. sırada yer aldığını gösteriyor.

Bu önemli ilerleme, İran Postası'nın bölgedeki bazı posta ораtörlerinin, örneğin Hindistan, Rusya, Kazakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önüne geçmesini sağladı.

Dünya Posta Birliği, Üye ülkelerin posta gelişim durumunu Güvenilirlik (Reliability), Erişim (Reach), İlgililik (Relevance) ve Dayanıklılık (Resilience) gibi dört ana kritere göre değerlendiren 2024 Posta Gelişimi Raporu'nu (2IPD) yayınladı.