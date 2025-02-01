1 Şub 2025 16:38
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News ID: 85736829
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Şehit El-Deyf ve yol arkadaşlarının görseli, esir takasında sadakat ve direniş mesajı verdi

1 Şub 2025 16:38
News ID: 85736829
Şehit El-Deyf ve yol arkadaşlarının görseli, esir takasında sadakat ve direniş mesajı verdi

Tahran, İRNA - Hamas Hareketi, yaptığı açıklamada, esir takasına yönelik geniş çaplı halk desteğinin gerçek bir referandum niteliği taşıdığını belirterek, teslim platformunda şehit Muhammed ed-Deyf ve yoldaşlarının görsellerinin yer almasının bir bağlılık ve sadakat mesajı olduğunu vurguladı ve Kassam Tugayları'nın dimdik ayakta olduğu ve bu yolu tamamlayacağı ifade edildi.

Hamas, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Özgürlerin Tufanı Anlaşması" kapsamında Filistin direnişinin, biri ABD vatandaşı olan üç İsrailli esiri serbest bıraktığını duyurdu. Buna karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan yeni bir grup Hamas mensubu esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada
"Bugünkü esir teslim operasyonu, şehit El-Deyf ve askeri konseydeki kardeşlerinin görsellerinin yer aldığı bir platformda gerçekleştirildi. Bu, Kassam Tugayları'nın yoluna devam edeceği ve direnişin kararlılıkla süreceği mesajını taşıyor." ifadelerine yer verildi. 

Hamas ayrıca, zor koşullara rağmen Kassam Tugayları'nın, birden fazla hastalığı bulunan ABD vatandaşı İsrailli esire gerekli tıbbi imkanları sağladığını belirtti. Açıklamada, esirlerin fiziksel ve psikolojik durumunun iyi olmasının, Filistin direnişinin ahlaki değerlere bağlılığını ve esirlere insanca muamele ettiğini gösterdiği vurgulandı. Buna karşılık, İsrail işgal rejiminin Filistinli esirlere karşı korkunç suçlar işlediği hatırlatıldı.

Açıklamanın bir diğer bölümünde ise, esir takasına halkın geniş katılım ve desteğinin, Filistin topraklarının ve kutsal mekanların özgürlüğe kavuşması için direnişin tek yol olduğunu gösteren gerçek bir referandum niteliğinde olduğu ifade edildi.

Son olarak, esir takası anlaşmasının dördüncü aşamasının uygulanmasının, direnişin ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlılığını gösterdiği vurgulanarak, işgal rejimine baskı uygulanması gerektiği ve İsrail’in insani protokollere uymaya zorlanması gerektiği ifade edildi.

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