1 Şub 2025 16:13
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News ID: 85736805
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Filistin destekçilerinin bastırılması, Londra’nın insan hakları iddiasında açık bir çelişki

1 Şub 2025 16:13
News ID: 85736805
Filistin destekçilerinin bastırılması, Londra’nın insan hakları iddiasında açık bir çelişki

Londra, İRNA- Kendini insan haklarının öncüsü olarak tanıtan İngiltere, son günlerde Londra’daki Filistin destekçilerine yönelik gösterilerin bastırılması nedeniyle yoğun eleştiriler ve bağımsız bir soruşturma talebiyle karşı karşıya. İşçi sendikaları, insan hakları kuruluşları ve bazı parlamenterler, polisin müdahalesini "sert ve endişe verici bir baskı" olarak nitelendirdi.

Londra polisinin 18 Ocak’ta  merkezde düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye sert müdahalesi sonrası baskılar arttı. Bu gösteride, aralarında organizasyonu yönlendiren önde gelen isimlerin de bulunduğu 70'ten fazla kişi gözaltına alındı.

İngiltere’deki bazı işçi sendikası liderleri, İçişleri Bakanı Yvette Cooper’a mektup göndererek polisin sert müdahalesine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Bu talep, daha önce parlamenterler, hukukçular ve İngiltere Filistin Komitesi tarafından hükümete sunulan benzer çağrıların devamı niteliğinde.

Uluslararası Af Örgütü de yaptığı açıklamada Londra polisini eleştirerek müdahaleyi "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkının bastırılması" olarak tanımladı. Ayrıca Londra Belediye Meclisi Yeşiller Partisi üyesi Zoë Garbett, kendisiyle 150’den fazla İngiliz vatandaşının iletişime geçtiğini ve polisin göstericileri kuşatma (kettling) taktiği uygulayarak hamile kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı şiddet kullandığını aktardığını belirtti.

Londra polisinin sert müdahalesine yönelik eleştiriler artarken, göstericiler 15 Şubat tarihinde Filistin’e destek amacıyla yeniden büyük bir yürüyüş düzenlemeyi planlıyor. Birçok gözlemci, İngiliz hükümetinin protestolara karşı sert politikalar benimseyerek ülkedeki sivil özgürlükleri kısıtladığı görüşünde.

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