Bu kişiler, dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için toplandı.
İmamoğlu, iki yeni davada ifade vermek üzere mahkemeye çağrılmıştı
İmamoğlu, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri ve gelecekteki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın olası rakiplerinden biri olarak görülüyor.
Cuma günü, bir başsavcı ve bir mahkeme uzmanı hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olarak savcılar önünde iki saat ifade verdi.
Eleştirmenler, bu davaları Ekrem İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden uzaklaştırma girişimi olarak görüyor.
Bu politikacı daha önce Türkiye Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etmekten suçlanmıştı ve bu ceza Yargıtay tarafından onaylanırsa siyasi faaliyetlerden men edilecek. Ayrıca, 2015 yılına ait bir ihale ile ilgili başka bir davada da yolsuzlukla suçlanıyor.
İstanbul Belediye Başkanı taraftarlarına polis müdahalesi
Tahran, İRNA - İstanbul'da bir mahkeme önünde toplanan ve İstanbul Belediye Başkanı'nı destekleyen bir grup protestocuyu dağıtmak için Türkiye polisi göz yaşartıcı gaz kullandı.
Bu kişiler, dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için toplandı.
İlgili haberler
-
Türkiye Ticaret Bakanı'ndan Tahran ve Ankara arasında ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine vurgu
Tahran, İRNA - Türkiye Ticaret Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin…
-
İran-Türkiye sanatta ilişkilerini güçlendiriyor
Tahran, İRNA - İran Kültür Ataşesi, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemini vurgulayarak…
-
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'deki yangın felaketi için dayanışma mesajı
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Bolu ilindeki bir otelde meydana gelen…
yorumunuz