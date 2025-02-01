İstanbul Belediye Başkanı taraftarlarına polis müdahalesi

Bu kişiler, dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için toplandı.

İmamoğlu, iki yeni davada ifade vermek üzere mahkemeye çağrılmıştı

İmamoğlu, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri ve gelecekteki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın olası rakiplerinden biri olarak görülüyor.

Cuma günü, bir başsavcı ve bir mahkeme uzmanı hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olarak savcılar önünde iki saat ifade verdi.

Eleştirmenler, bu davaları Ekrem İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden uzaklaştırma girişimi olarak görüyor.

Bu politikacı daha önce Türkiye Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etmekten suçlanmıştı ve bu ceza Yargıtay tarafından onaylanırsa siyasi faaliyetlerden men edilecek. Ayrıca, 2015 yılına ait bir ihale ile ilgili başka bir davada da yolsuzlukla suçlanıyor.