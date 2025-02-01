1 Şub 2025 09:50
Journalist ID: 5630
News ID: 85736195
T T
0 Persons

Ekler

İstanbul Belediye Başkanı taraftarlarına polis müdahalesi

1 Şub 2025 09:50
News ID: 85736195
İstanbul Belediye Başkanı taraftarlarına polis müdahalesi

Tahran, İRNA - İstanbul'da bir mahkeme önünde toplanan ve İstanbul Belediye Başkanı'nı destekleyen bir grup protestocuyu dağıtmak için Türkiye polisi göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bu kişiler, dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için toplandı.
İmamoğlu, iki yeni davada ifade vermek üzere mahkemeye çağrılmıştı
İmamoğlu, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri ve gelecekteki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın olası rakiplerinden biri olarak görülüyor.
Cuma günü, bir başsavcı ve bir mahkeme uzmanı hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olarak savcılar önünde iki saat ifade verdi.
Eleştirmenler, bu davaları Ekrem İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden uzaklaştırma girişimi olarak görüyor.
Bu politikacı daha önce Türkiye Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etmekten suçlanmıştı ve bu ceza Yargıtay tarafından onaylanırsa siyasi faaliyetlerden men edilecek. Ayrıca, 2015 yılına ait bir ihale ile ilgili başka bir davada da yolsuzlukla suçlanıyor.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .