Daha önce, Siyonist rejim ordusunun üst düzey komutanlarından Yakup Amidror, Filistin direnişiyle esir takası anlaşmasının sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunarak, "Bu anlaşmayla Hamas'ı güçlendirme riskini göze alıyoruz, İsrailli kadın esir Agam Berger ise serbest bırakılmadan önce elinde Filistin bayrağı taşıyordu." demişti.
İki İsrailli esir Kızılhaç'a teslim edildi / Esirlerden biri Filistin bayrağı taşıdı
30 Oca 2025 18:34
News ID: 85735045
Tahran, İRNA - El-Meyadin muhabiri, iki İsrailli esirin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirerek "Bu iki esir, Han Yunus'ta Şehit Yahya Sinvar'ın evinin önünde Kızılhaç'a teslim edildi ve Filistin halkı da direnişe destek vermek amacıyla Şehit Sinvar'ın evinin önünde sloganlar attı.
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