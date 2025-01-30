Kızılhaç temsilcilerinin esir takası için Cibaliya Kampı'na girişi + video

Siyonist rejim medyası, İsrailli esir Agam Berger'in serbest bırakılma sürecinin başladığını duyurdu.

Kaynaklar, Kızılhaç'ın esirin teslim edileceği yere doğru hareket ettiğini açıkladı.

Siyonist rejim Kanal 13 televizyonu Kızılhaç'ın Agam Berger'i teslim almak için hareket halinde olduğunu ve diğer esirler Gadi Mozes ve Erbil Yehuda'nın da yerel saatle 12:00'den önce serbest bırakılacağını duyurdu.

Aynı zamanda, Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, önce Agam Berger'in, ardından diğer iki esirin serbest bırakılacağını bildirdi.

El-Arabi televizyonu muhabiri, İsrailli esirin Cibaliya Kampı'na ulaştığını belirterek, Kızılhaç ekibinin esiri teslim almak için kampa doğru yola çıktığını bildirdi.

Bugün 110 Filistinli esirin de serbest bırakılması bekleniyor. Serbest bırakılacaklar arasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 32 esir, çeşitli cezalara çarptırılmış 48 esir ve 30 genç bulunuyor.