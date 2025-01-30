Siyonist rejim, Filistinli şehidin evini havaya uçurdu + video

Siyonist askerler, Çarşamba akşamından beri Kalkiliya'ya baskın düzenleyerek Şehit Cemal Ebu Heniye'nin ailesinin evini kuşatarak bombaladı.
İşgalci askerler bu sabah erken saatlerde Filistinli şehidin ailesinin evini havaya uçurarak ailesini yerinden etti.
Cemal Ebu Heniye, 3 Ağustos 2024 tarihinde Tulkerem'de bir araca düzenlenen Siyonist rejimin İHA saldırısında şehit olmuştu.
Cemal Ebu Heniye ve Ali Ebu Bekir, 22 Haziran 2024 tarihinde Beta Tikva yerleşim yerinde bir Siyonist yerleşimciyi vurarak öldürmüştü.
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