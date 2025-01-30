Irakçi, İran ve AB arasındaki yapıcı etkileşimden umutlu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, gerçekleştirdikleri bir telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Irakçi, İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki devam eden müzakerelere değinerek, İran’ın her zaman diyalog ve etkileşime dayalı bir yaklaşımı benimsemeye bağlı kaldığını, ancak her türlü duruma tam hazırlıklı olduğunu belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı ise İran ve Polonya arasındaki 550 yıllık diplomatik geçmişe ve yaklaşık 100 yıllık dostluk anlaşması geçmişine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ilişkileri dostane olarak nitelendirdi. Ayrıca, nükleer mesele de dahil olmak üzere İran ve Avrupa Birliği arasındaki sorunların çözülmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.