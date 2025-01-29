Ensarullah: ABD’nin desteği, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarının ana sebebidir

Ensarullah’ın siyasi ofisi, Batı Şeria ve Cenin Kampı’nda gerçekleştirilen katliamlar, tutuklamalar, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve binaların yıkılması gibi saldırıları kınadı.

Bildiride "Uluslararası arabulucuların gözleri önünde gerçekleşen İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik saldırılarını ve ateşkes anlaşmasının açıkça ihlal edilmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ensarullah ayrıca, ABD’nin Gazze’de Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin son tutumlarını kınayarak, bunun İsrail rejiminin zor kullanarak başaramadığı hedefleri gerçekleştirme girişimi olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD’nin Lübnan ve Gazze’deki rolünün, İsrail’in saldırılarının ve uluslararası hukuku ihlallerinin devam etmesinde temel faktör olduğu vurgulandı.

Bildirinin devamında "Lübnan ve Filistin direnişinin tüm saldırılara ve İsrail’in taahhütlerini ihlal etmesine karşı koyma konusunda meşru ve kutsal bir hakkı vardır. Güney Lübnan’daki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria’daki saldırıların artması, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki direnişin büyük zaferlerini gölgelemeye yönelik açık bir çabasıdır." denildi.