Lübnan Başbakanı, İsrail'in Güney Lübnan'a saldırılarını kınadı

Mikati, bu saldırıların Lübnan’ın egemenliğinin açık bir ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir şekilde çiğnenmesi olduğunu vurguladı.

Lübnan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Mikati'nin, Lübnan’daki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyen komitenin Amerikalı başkanı Jasper Jeffers ile telefon görüşmesi yaptığı ve İsrail’in uluslararası hukuka göre taahhütlerini yerine getirmesi için kararlı bir tutum alınmasını talep ettiği belirtildi.

Bu açıklamalar, İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırıda 14 kişinin yaralanmasının ardından geldi.

Güvenlik kaynakları, İsrail’in ikinci saldırısının da Nebatiye’ye yakın bir bölgede gerçekleştiğini doğruladı.