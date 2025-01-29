29 Oca 2025 11:21
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News ID: 85733617
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Lübnan Başbakanı, İsrail'in Güney Lübnan'a saldırılarını kınadı

29 Oca 2025 11:21
News ID: 85733617
Lübnan Başbakanı, İsrail'in Güney Lübnan'a saldırılarını kınadı

Tahran, İRNA - Lübnan geçici hükümetinin başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Salı akşamı Güney Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı.  

Mikati, bu saldırıların Lübnan’ın egemenliğinin açık bir ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir şekilde çiğnenmesi olduğunu vurguladı.  

Lübnan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Mikati'nin, Lübnan’daki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyen komitenin Amerikalı başkanı Jasper Jeffers ile telefon görüşmesi yaptığı ve İsrail’in uluslararası hukuka göre taahhütlerini yerine getirmesi için kararlı bir tutum alınmasını talep ettiği belirtildi.  

Bu açıklamalar, İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırıda 14 kişinin yaralanmasının ardından geldi.  

Güvenlik kaynakları, İsrail’in ikinci saldırısının da Nebatiye’ye yakın bir bölgede gerçekleştiğini doğruladı.

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