29 Oca 2025 10:01
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News ID: 85733482
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Uluslararası toplum, İran halkının terörle mücadeledeki acısını tanımalıdır

29 Oca 2025 10:01
News ID: 85733482
Uluslararası toplum, İran halkının terörle mücadeledeki acısını tanımalıdır

New York, İRNA - İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği bir mektupta Halkın Mücahitleri Örgütü’nün (Münafıklar) işlediği suçlara değinerek 23.323 İranlının şehit edildiğini belirtti. İrevani, "Uluslararası toplum, İran halkının onlarca yıl süren düşmanlık ve terörle mücadelesinde çektiği derin acıyı tanımalıdır" dedi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi mektubunda “İran, uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadele ve bölgesel barış ile istikrarı teşvik etme konusundaki taahhüdüne bağlı kalmaya devam etmektedir. Ancak uluslararası toplum, İran halkının onlarca yıllık düşmanlık ve terörizm nedeniyle yaşadığı derin acıyı kabul etmelidir.” ifadelerini kullandı. 

İranlı üst düzey diplomat, "Çifte standartların veya temelsiz suçlamaların gölgesi olmaksızın, kurbanların sesi duyulmalı ve saygı gösterilmelidir" diye vurguladı.

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