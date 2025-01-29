Uluslararası toplum, İran halkının terörle mücadeledeki acısını tanımalıdır

İran’ın BM Daimi Temsilcisi mektubunda “İran, uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadele ve bölgesel barış ile istikrarı teşvik etme konusundaki taahhüdüne bağlı kalmaya devam etmektedir. Ancak uluslararası toplum, İran halkının onlarca yıllık düşmanlık ve terörizm nedeniyle yaşadığı derin acıyı kabul etmelidir.” ifadelerini kullandı.

İranlı üst düzey diplomat, "Çifte standartların veya temelsiz suçlamaların gölgesi olmaksızın, kurbanların sesi duyulmalı ve saygı gösterilmelidir" diye vurguladı.