Irakçi: Güvenimizi kazanmak için Amerika'nın yapması gereken çok şey var

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra ilk kez Sky News'e verdiği demeçte, ABD ve İsrail rejiminin İran'ın nükleer tesislerine herhangi bir saldırının bölge için çok kötü sonuçlara yol açacak delice bir hareket olacağını söyledi.

Irakçı bu röportajda "Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme önerisini alay konusu yaptı ve bunun yerine İsraillilerin Grönland'a gönderilmesini önerdi." ifadesine dikkat çekerek İran'ın nükleer tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının kesin ve güçlü bir şekilde karşılık göreceğini vurguladı. Bakan Irakçi böyle bir "delice" eylemin gerçekleşeceğini düşünmediğini belirterek bölgeyi büyük bir felakete sürükleyeceğinin de altını çizdi.

Donald Trump diplomatik bir çözümü tercih ettiğini ve İran ile yeni bir anlaşmanın "iyi" olacağını söylüyor. Ancak İran Dışişleri Bakanı, Trump'ın (dolaylı olarak) söylediklerini dinlemeye hazır olsa da, İran'ı yeni bir anlaşma için müzakere etmeye ikna etmenin, özellikle de ABD'nin 2018 Kasım'ında Trump yönetimi altında İran nükleer anlaşmasından çekilmesi göz önüne alındığında, daha fazla adım atılmasını gerektireceğini söylüyor.

İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Amerika'ya güvenini yeniden kazanması için yapılması gereken çok şey olduğunu belirterek, Trump'ın İran ile yeni bir anlaşma yapma konusundaki açıklamalarının ve sözlerinin yeterli olmayacağını söyledi.