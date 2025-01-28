İran ve Irak'ın yardımlarını unutmayacağız / İsrail'in geri çekilme süresinin uzatılmasını kabul etmiyoruz

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naîm Kasım, Mirac Kandili programı öncesinde yaptığı konuşmada Filistin başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Şeyh Naîm Kasım, "Gazze'nin zaferi, Filistin halkının, bölgedeki tüm halkların ve bu mücadeleyi destekleyen tüm özgür insanların zaferidir. Mücadeleci Filistin halkını ve direnişini, ateşkes anlaşmasının başarısından dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Şeyh Naîm Kasım "Hizbullah Hareketi'nin Bekaa bölgesi sorumlusu Şeyh Muhammed Hamadi'yi hain eller suikastla şehit etti. Bu konuda soruşturmalar hâlâ devam ediyor ancak tüm dikkatler Siyonistlere yönelmiş durumda. O, tam anlamıyla bir liderdi ve her zaman savaşçıları desteklerdi." ifadelerini kullandı.

Kasım, "Aksa Tufanı'nın hedefi gerçekleşti ve İsrail'in, Hamas'ı ve direnişi yok etme planı başarısız oldu. Lübnan'a yönelik saldırılar da Gazze'ye yapılan saldırılar gibi Amerika ve Batı'nın desteğiyle gerçekleşti. Ancak Lübnan'daki tüm direniş unsurları bu saldırılara karşı efsanevi bir direniş, olağanüstü cesaret ve şehadet arzusu ile ayakta durarak kendilerini gösterdi." diye konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri sözlerini "İsrail, Gazze'ye karşı savaşta savaş suçlusu olarak ortaya çıktı, ancak Filistin direnişiyle anlaşma olmadan esirlerini geri alamadı. Direniş, işgalci rejimle mücadele ve işgal altındaki toprakları özgürleştirmek için siyasi, ulusal ve insani bir seçenektir." diye sürdürdü.

Kasım son olarak, İran İslam Cumhuriyeti ve Irak'ın Lübnan halkına yaptığı yardımları asla unutmayacaklarını vurguladı ve "Bu zaferi İran İslam Cumhuriyeti, Yemen ve Lübnan'daki zafer ortaklarımıza kutlu olsun." dedi.