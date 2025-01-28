Ayrıntılar birazdan...
Ayetullah Hamaney'in Devlet yetkilileri ve İslam ülkelerinin büyükelçileriyle görüşmesi başladı
28 Oca 2025 11:42
News ID: 85732933
Tahran, İRNA- İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hameney bugün Peygamber Efendimizin (sav) Mirac Kandili programı münasebetiyle devlet yetkilileri, İslam ülkelerinin temsilcileri ve büyükelçileri ile halkın çeşitli kesimlerinden oluşan bir grupla bir araya geldi.
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