27 Oca 2025 11:00
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News ID: 85731861
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Lübnan’da ateşkes uzatıldı  

27 Oca 2025 11:00
News ID: 85731861
Lübnan’da ateşkes uzatıldı  

Tahran, İRNA - Lübnan geçici hükümetinin başbakanlık ofisi, ülkedeki ateşkesin 18 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu.  

Necip Mikati’nin ofisinden yapılan açıklamada, bu kararın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Parlamento Başkanı Nebih Berri ile güneydeki gelişmeler üzerine yapılan istişareler ve Amerikan tarafıyla gerçekleştirilen temaslar sonucu alındığı belirtildi.  

Açıklamaya göre, Yürütme Komitesi, ateşkes mutabakatının uygulanmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının hayata geçirilmesini takip edecek.  

Lübnan hükümetinin talebi üzerine, ABD, 7 Ekim 2023 sonrası Siyonist rejim tarafından gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelere başlayacak.

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