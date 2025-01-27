27 Oca 2025 09:59
Journalist ID: 5446
News ID: 85731781
T T
0 Persons

Ekler

Irakçi, Afganistan'daki farklı etnik gruplar ve mezhepler arasındaki sevgi ve dostluğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı

27 Oca 2025 09:59
News ID: 85731781
Irakçi, Afganistan'daki farklı etnik gruplar ve mezhepler arasındaki sevgi ve dostluğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Afganistan'daki Şii alimlerin ve Şii toplumunun bu ülkenin bilimsel, kültürel ve dini gelişimindeki önemli konumuna işaret ederek, Afganistan toplumunu oluşturan farklı etnik ve mezhepler arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkiyi, güvenli ve gelişmiş bir toplumun gereği olarak nitelendirdi ve bu bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Irakçi, Afganistan geçici hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere Kabil'e yaptığı ziyarette Afganistan Âlimler Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, bu görüşmede 14. Hükümet'in komşu ülkelerle ilişkiler konusundaki dış politikasını açıklarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan ile ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkileri genişletme kararlılığını vurguladı.

Afganistan Şii Âlimler Konseyi de bu görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 45 yıldır Afganistan vatandaşlarını misafir etmesi ve pek çok Afgan'ın İran'daki okullarda ve üniversitelerde yaşam ve eğitim imkânı bulmasını sağlamasından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki halk bağlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin önemini dile getirdi. 

Afganistan Şii Âlimler Konseyi üyeleri, İran ve Afganistan arasındaki ilişkilerin genişlemesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini iki milletin çıkarları doğrultusunda gördüklerini belirtti. 

Ayrıca, iki ülkenin Şii ve Sünni alimleri arasında bilimsel, kültürel temasların ve tartışmaların artırılmasını önemli olarak nitelendirerek, bunun İslam birliğini güçlendirmek için çok etkili olduğunu ifade etti. 

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .