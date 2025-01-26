İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 90'dan fazla şehit ve yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin ülke topraklarına yönelik saldırılarında bu sabah itibarıyla 15 Lübnanlının şehit düştüğünü 83 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Siyonist rejim ordusu bugün, ateşkesi ihlal ederek ülkenin güneyindeki bölgelerde evlerine dönen Lübnan vatandaşlarını hedef aldı.
Lübnan ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail rejimi askerlerini Lübnan topraklarından tamamen çekmesi için verdiği 60 günlük süre bugün doldu.
Ülkenin güneyindeki köylerinin girişinde evlerine gitmek için toplanan yüzlerce Lübnanlıya, İsrail ordusu ateş açarak engelliyor.
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