26 Oca 2025 18:11
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 90'dan fazla şehit ve yaralı

26 Oca 2025 18:11
News ID: 85731378
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 90'dan fazla şehit ve yaralı

Tahran, İRNA - Lübnan Sağlık Bakanlığı bugün, İsrail rejiminin ülkeye yönelik saldırılarında 90'dan fazla Lübnanlının şehit düştüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin ülke topraklarına yönelik saldırılarında bu sabah itibarıyla 15 Lübnanlının şehit düştüğünü 83 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Siyonist rejim ordusu bugün, ateşkesi ihlal ederek ülkenin güneyindeki bölgelerde evlerine dönen Lübnan vatandaşlarını hedef aldı.

Lübnan ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail rejimi askerlerini Lübnan topraklarından tamamen çekmesi için verdiği 60 günlük süre bugün doldu.

Ülkenin güneyindeki köylerinin girişinde evlerine gitmek için toplanan yüzlerce Lübnanlıya, İsrail ordusu ateş açarak engelliyor.

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