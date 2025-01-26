Kaşan'ın Emin el-Dole Hanı: İranlı mimarların geometrik şaheseri

Kaşan çarşısı, İran'ın en önemli ve en güzel çarşılarından biri olarak kabul edilir. 12. yüzyılın sonunda meydana gelen bir depremde tamamen yıkılmış olmasına rağmen, Kaçar dönemi'nde Feth Ali Şah ve Nasreddin Şah zamanında önemli ölçüde restore edilerek yeniden inşa edilmiştir. Bu restorasyonlar sırasında birçok yapı inşa edilmiştir. Bu yapılardan biri de "Celalettin-i Aliyye Emin el-Dole" tarafından yaptırılan kervansaraydır.

Kaşan'ın önemli turistik yerlerinden biri olan Emin el-Dole kervansarayı, Baba Efdal Caddesi ile Kemal el-Melek Meydanı'nın kesiştiği noktada, çarşının merkezinde yer almaktadır. Kaşan çarşısının bu ünlü mücevherini daha iyi tanımak için bizimle kalın.

Emin el-Doleh Hanı veya Emin el-Dole Kervansarayı, Kaşan'ın tarihi çarşısının dört yol ağzında yer alan ve Miançal olarak bilinen bir Kaçar dönemi yapısıdır.

12. yüzyılın sonunda meydana gelen bir depremde çarşı yıkılmış ve daha sonra Kaçar döneminde, o dönemki önemli isimlerden biri olan Ferh Han Gaffari lakaplı Emin el-Dole tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Çarşıya eklenen bölümlerden biri de kurucusu Emin el-Dole'nin adını taşıyan bu handır. Hanın inşaatı 1280 ile 1284 yılları arasında sürmüş ve mimarı usta Ali Meryem Kaşani olmuştur.