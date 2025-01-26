26 Oca 2025 14:16
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News ID: 85731132
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Güney Lübnan sakinlerinin ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesine rağmen evlerine dönme çabası

26 Oca 2025 14:16
News ID: 85731132
Güney Lübnan sakinlerinin ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesine rağmen evlerine dönme çabası

Tahran, RNA - Haber kaynakları, Siyonist rejimin Lübnan'dan çekilmesi için tanınan 60 günlük sürenin sona ermesiyle eş zamanlı olarak Güney Lübnan sakinlerinin bölgelerine dönme konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

El-Menar televizyonu, Siyonist rejim askerlerinin Lübnanlı sivillere ateş açtığını duyurdu. Bu siviller, Güney Lübnan'daki Hula ve Meys el-Cebel yerleşim yerlerine yaya olarak hareket ediyordu.  

El-Menar muhabiri, Siyonist rejim ordusunun ateş açması sonucu Burc el-Muluk, Kefrkela ve Hula bölgelerinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 17 sivilin ise yaralandığını aktardı. Siyonist askerler, Kefrkela kasabası sakinlerinin toplandığı bölgede konuşlanmış durumda.  

Lübnan kaynakları, El-Tayibe kasabası sakinlerinin kasabaya girmek için ısrar ettiğini belirtti. Aynı zamanda bazı Lübnan kaynakları, El-Hiyam kasabasına da bazı sakinlerin giriş yaptığını bildirdi.  

Lübnan ordusu, Aytar Şa'ab kasabasına gitmek isteyen sakinlerin ısrarı üzerine, El-Tiri ile Bint Cebail arasındaki yolu açtı.  

Siyonist rejim ordusu, El-Hucayr Vadisi'nde de toprak setler oluşturdu. Bu setler, sakinlerin ateşkesin 60 günlük süresinin dolmasının ardından köylerine girmelerini engellemek amacıyla yapıldı.  

Siyonist rejim, bu pazar günü sabah saat 04.00'te sona eren 60 günlük çekilme süresine rağmen Güney Lübnan'dan geri çekilmeyerek ateşkesi ihlal etti.

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