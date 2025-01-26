Güney Lübnan sakinlerinin ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesine rağmen evlerine dönme çabası

El-Menar televizyonu, Siyonist rejim askerlerinin Lübnanlı sivillere ateş açtığını duyurdu. Bu siviller, Güney Lübnan'daki Hula ve Meys el-Cebel yerleşim yerlerine yaya olarak hareket ediyordu.

El-Menar muhabiri, Siyonist rejim ordusunun ateş açması sonucu Burc el-Muluk, Kefrkela ve Hula bölgelerinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 17 sivilin ise yaralandığını aktardı. Siyonist askerler, Kefrkela kasabası sakinlerinin toplandığı bölgede konuşlanmış durumda.

Lübnan kaynakları, El-Tayibe kasabası sakinlerinin kasabaya girmek için ısrar ettiğini belirtti. Aynı zamanda bazı Lübnan kaynakları, El-Hiyam kasabasına da bazı sakinlerin giriş yaptığını bildirdi.

Lübnan ordusu, Aytar Şa'ab kasabasına gitmek isteyen sakinlerin ısrarı üzerine, El-Tiri ile Bint Cebail arasındaki yolu açtı.

Siyonist rejim ordusu, El-Hucayr Vadisi'nde de toprak setler oluşturdu. Bu setler, sakinlerin ateşkesin 60 günlük süresinin dolmasının ardından köylerine girmelerini engellemek amacıyla yapıldı.

Siyonist rejim, bu pazar günü sabah saat 04.00'te sona eren 60 günlük çekilme süresine rağmen Güney Lübnan'dan geri çekilmeyerek ateşkesi ihlal etti.