Serbest bırakılan esirler Batı Şeria’daki Beytuniya kasabasına giriş yaptı

Filistin medyasının aktardığına göre, “Hürlerin Fırtınası” adıyla bilinen esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirlerin konvoyu, büyük bir halk kutlaması eşliğinde Beytuniya’ya giriş yaptı ve buradan Ramallah’a doğru hareket edecekler.

Daha önce El-Cezire televizyonu, esirleri taşıyan üç otobüsün Ofer Hapishanesi’nden çıktığını ve Beytuniya’ya doğru yola koyulduğunu duyurmuştu.

Filistinli kaynaklara göre, bu üç otobüs toplamda 114 serbest bırakılan esiri taşıyor.

Ayrıca bazı kaynaklar, serbest bırakılanlar arasında Cenin’den 36 yıldır tutuklu olan en eski esirlerden “Raed es-Saadi”’nin de bulunduğunu bildirdi.

Bazı esirlerin ise Kerem Ebu Salim sınır kapısından Mısır tarafına geçtiği, bir hafta Kahire’de kaldıktan sonra başka bir yere nakledilecekleri belirtildi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün Gazze’nin merkezindeki Filistin Meydanı’nda dört kadın İsrailli askeri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Esirlerin teslimi, İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Saraya el Kudüs üyelerinin katılımıyla, Filistin halkının yoğun katılımı ve Filistin, Hamas ve İslami Cihad bayraklarının dalgalandığı bir törenle gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak, Filistin Esir Komitesi Enformasyon Ofisi, toplamda 200 esirin serbest bırakıldığını, bunlardan 120’sinin müebbet hapis cezasına çarptırılmış esirler, 80’inin ise uzun süreli hapis cezalarına sahip esirler olduğunu açıkladı.