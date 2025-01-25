İsrail Rejimi BM'ye bağlı bir kurumu Kudüs'ten çıkarıyor

Tahran, İRNA - İsrail rejimi, Birleşmiş Milletler'e, Filistinlilere BM Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) Kudüs'teki faaliyetlerini durduracağını ve 30 Ocak tarihine kadar bu şehirdeki tüm binalarını boşaltacağını bildirdi.

İsrail rejimi, Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi aracılığıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, UNRWA'nın Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini duyurdu. Habere göre, İsrail rejimi UNRWA'ya, Kudüs'te faaliyet gösterdiği tüm binaları 30 Ocak tarihine kadar boşaltması için süre verdi. İsrail rejimi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesini ve İsrail rejimi yetkilileriyle temas kurmasını yasaklayan yasanın 30 Ocak'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.