Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları kavramını İran'a suçlama aracı olarak kullanmasını kınama

Afham, Avrupa Parlamentosu'nun bu sorumsuz kararını kınayarak "İran İslam Cumhuriyeti'nin yargı organı profesyonel ve bağımsız bir yapıya sahiptir. İran'daki yargı süreçleri her zaman kanunlara uygun ve adil yargılama prosedürleri temelinde yürütülmektedir. İran, yargı süreçlerine ve işleyişine müdahaleyi amaçlayan herhangi bir dış müdahaleyi uluslararası hukuk ilkelerine ve kurallarına aykırı bulmakta ve kesin bir şekilde reddetmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Genel Müdürü, Avrupa Parlamentosu'nun bu kararının destekçileri ve sponsorlarının İran'ın resmi askeri gücünün bir bölümüne yönelik uygunsuz tutumunu tamamen kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olarak değerlendirdi.

Afham ayrıca "Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın ulusal güvenliğini koruma, Saddam rejiminin ve diğer işgalci güçlerin saldırılarına karşı savunma ve bölgede terörizmle mücadele gibi konularda temel bir rol oynamış, yasal ve halkın desteklediği bir kurumdur. Bu kuruma yönelik her türlü saygısızlık, İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı tepkisiyle karşılaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Afham açıklamalarının devamında, Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı üyelerin müdahaleci tutumlarını eleştirerek" Avrupa Parlamentosu, geçmişteki yanlış adımlarından ders almalı ve açıkça terörist grupları ve unsurları desteklemek yerine – ki bu durum şiddeti teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal etmek anlamına gelir – uluslararası hukuki yükümlülüklerine saygı duymalı ve barış, istikrar ve insan haklarının geliştirilmesi için yapıcı bir rol oynamalıdır." çağrısında bulundu.