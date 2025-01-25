25 Oca 2025 10:02
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News ID: 85729602
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ABD, İsrail'in Lübnan'daki varlığının "geçici ve kısa süreli" uzatılmasını talep etti

25 Oca 2025 10:02
News ID: 85729602
ABD, İsrail'in Lübnan'daki varlığının "geçici ve kısa süreli" uzatılmasını talep etti

Tahran, İRNA- Bir Siyonist medya kuruluşu, Beyaz Saray'ın İsrail rejiminin Lübnan'ın güneyinden çekilme süresinin geçici ve kısa süreli olarak uzatılmasını istediğini bildirdi.

Times of Israel dergisi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes’un açıklamasına atıfta bulunarak, “Tüm tarafların amacı, Hizbullah’ın Lübnan halkını veya komşularını tehdit etme yeteneğine sahip olmamasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için kısa süreli ve geçici bir ateşkes uzatılması gereklidir” ifadelerini aktardı.  

Hughes ayrıca, İsrail ordusunun merkezi bölgelerden geri çekilmeye başladığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti ve bu anlaşmanın nihai hale getirilmesi için bölgesel ortaklarla yakın iş birliğinin sürdüğünü ekledi.

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