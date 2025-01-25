ABD, İsrail'in Lübnan'daki varlığının "geçici ve kısa süreli" uzatılmasını talep etti

Times of Israel dergisi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes’un açıklamasına atıfta bulunarak, “Tüm tarafların amacı, Hizbullah’ın Lübnan halkını veya komşularını tehdit etme yeteneğine sahip olmamasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için kısa süreli ve geçici bir ateşkes uzatılması gereklidir” ifadelerini aktardı.

Hughes ayrıca, İsrail ordusunun merkezi bölgelerden geri çekilmeye başladığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti ve bu anlaşmanın nihai hale getirilmesi için bölgesel ortaklarla yakın iş birliğinin sürdüğünü ekledi.