Garib Abadi: Özel raportörün raporları, İran'ın insan hakları durumunun gerçekçi bir yansıması değil

İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal raporuna atıfta bulunarak, bu raporun İran'ın üçüncü dönemden bu yana insanların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm haklarının geliştirilmesi için aldığı bir dizi adım ve girişimin bir özeti olduğunu vurguladı.

Garib Abadi, Batılı ülkelerin standartlarını ve yaşam tarzlarını empoze etme zamanının geçtiğini belirterek, bu ülkelerin Gazze'deki Siyonist rejimin son on beş aydır işlediği yaygın suçlar sırasında insan hakları ve dünya halkları için iyi bir örnek olmadıklarını gösterdiğine işaretle "Bugünkü toplantıda İran'ın attığı adımları destekleyen ülkelerin büyük çoğunluğu, ülkem için daha güçlü bir şekilde insan hakları politikalarını tüm alanlarda geliştirmeye devam etmek için iyi bir sermaye olacaktır." dedi.