Petrol dışı ihracat %18 arttı

Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdulrıza Himmeti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu yılın ilk 10 ayındaki petrol dışı ticaretle ilgili en son gümrük verilerine göre, petrol dışı ihracat 47,8 milyar dolara ulaşmı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında artmıştır. İthalat ise 56 milyar dolar (6,3 milyar doları altın) seviyesinde gerçekleşmiş ve altın hariç tutulduğunda geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk bir düşüş göstermiştir.” dedi.

Himmeti açıklamasında, petrol dışı ticaret verilerine atıfta bulunarak, petrol dışı ticaret açığının, altın ithalatı hariç tutulduğunda, iki yıl içinde 12,5 milyar dolarlık açık seviyesinden 2 milyar dolara düştüğünü belirtti.

Ayrıca, bu dönemdeki 30 milyar dolardan fazla petrol ihracatı dikkate alındığında, toplam ticaret fazlasının (petrol ve petrol dışı) 28 milyar doları aştığını ifade etti.