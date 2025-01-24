Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdulrıza Himmeti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu yılın ilk 10 ayındaki petrol dışı ticaretle ilgili en son gümrük verilerine göre, petrol dışı ihracat 47,8 milyar dolara ulaşmı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında artmıştır. İthalat ise 56 milyar dolar (6,3 milyar doları altın) seviyesinde gerçekleşmiş ve altın hariç tutulduğunda geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk bir düşüş göstermiştir.” dedi.
Himmeti açıklamasında, petrol dışı ticaret verilerine atıfta bulunarak, petrol dışı ticaret açığının, altın ithalatı hariç tutulduğunda, iki yıl içinde 12,5 milyar dolarlık açık seviyesinden 2 milyar dolara düştüğünü belirtti.
Ayrıca, bu dönemdeki 30 milyar dolardan fazla petrol ihracatı dikkate alındığında, toplam ticaret fazlasının (petrol ve petrol dışı) 28 milyar doları aştığını ifade etti.
Petrol dışı ihracat %18 arttı
Tahran, İRNA - Ekonomi ve Maliye Bakanı: Petrol dışı ihracat 47,8 milyar dolara ulaştı
Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdulrıza Himmeti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu yılın ilk 10 ayındaki petrol dışı ticaretle ilgili en son gümrük verilerine göre, petrol dışı ihracat 47,8 milyar dolara ulaşmı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında artmıştır. İthalat ise 56 milyar dolar (6,3 milyar doları altın) seviyesinde gerçekleşmiş ve altın hariç tutulduğunda geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk bir düşüş göstermiştir.” dedi.
İlgili haberler
-
Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Fuarı - 2025 Tahran'da düzenlenecek.
Tahran, İRNA - İran Ticaret Geliştirme Kurumu ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında imzalanan…
-
Tarım Bakanı: Türkiye'nin gümrük sorunlarını çözmeye çalışıyoruz
Tahran, İRNA- Tarıms Bakanı, İranlı ve Türk yetkililerin kararlılığının ikili işbirliğinin…
-
Pezeşkiyan: İran ile Rusya arasındaki işbirliği kazan-kazandır
Moskova, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı "İran-Rusya işbirliği bir kazan-kazan ilişkisidi…
yorumunuz